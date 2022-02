Módulo logístico chega em Humaitá – AM

No dia 04 de fevereiro, de forma inédita, atracou no Porto Passarão, em Humaitá-AM, o módulo logístico do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), após 12 dias de viagem, no contexto do Plano Geral de Transportes (PGT) do Eixo Amazônico.

Na manhã do dia seguinte, as equipes do CECMA e do 12° Batalhão de Suprimentos (12° B Sup), com o apoio de militares do 54° Batalhão de Infantaria de Selva (54° BIS) e da 17 Base Logística (17 Ba Log), iniciaram o movimento de 15 contêineres, cuja carga total é de 90 toneladas.

A partir do dia sete de fevereiro, com a chegada do material oriundo do Rio de Janeiro, conduzido pelo Estabelecimento Central do Exército (ECT), ocorrerá a integração entre os modais fluvial e terrestre.

Fonte: CECMA