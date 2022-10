Modelo brasileira é confirmada como novo romance de Kanye West

A modelo brasileira Juliana Nalú foi apontada pela imprensa como o novo affair do rapper Kanye West, após os dois aparecerem juntos em público esta semana. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dela, e endossada pela mesma em suas redes sociais. A modelo de 23 anos, natural do Rio de Janeiro, reside em Los Angeles, local onde os dois se conheceram. O namoro acontece em meio a polêmicas na vida do rapper.

O primeiro encontro dos dois aconteceu durante um desfile de moda. O rapper elogiou o look da modelo, e pediu seu contato. Nalú compartilhou o fato com seus seguidores, bem animada. O “look de milhões” consistia em um top e short pretos, combinando com uma bota de cano alto e um casacão para completar. Após ser divulgada a notícia do namoro, alguns artistas brasileiros criticaram a escolha da modelo. “Boa sorte”, afirmou João Guilherme em uma publicação. Nalú retrucou e afirmou que ele não é uma pessoa com boas experiências em relacionamentos.

A modelo já atuou na novela global ‘Segundo Sol’, e também teve destaque após namorar o rapper brasileiro L7nnon. Os dois tiveram um relacionamento de idas e vindas, e muito de suas vidas ficou conhecido nas redes sociais. Após o término, Nalú foi morar em Los Angeles, onde reside até hoje. Ela começou a carreira de modelo aos 14 anos ao vencer um concurso. Formada em artes cênicas, Juliana busca espaço na cena internacional, e já participou de clipes de artistas consagrados, como Chris Brown.

Fonte: jetss