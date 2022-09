MINISTRO LUIZ ROBERTO BARROSO suspende piso salarial de R$ 4.750 dos enfermeiros em todo o Brasil

Neste domingo (4), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a lei que define um piso para os salários dos profissionais em enfermagem.

A medida atende um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) e terá validade de 60 dias.

Em decisão liminar, Barroso deu um prazo de 60 dias para que o governo federal, os estados e ainda entidades do setor de enfermagem forneçam informações sobre as mudanças. Entre elas estão o impacto financeiro, possíveis demissões e ainda queda na qualidade do serviço.

A mudança foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês de agosto e definiu como salário mínimo da categoria de enfermeiros o valor de R$ 4.750. No entanto, a CNSaúde afirmou que o reajuste é insustentável e que a lei não prevê de onde viriam os recursos.

A decisão cabe recurso e deve ser o assunto desta semana em todo o país.