Ministro do STF ordena que Ministério da Saúde divulgue dados completos sobre coronavírus no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes assinou uma decisão na noite dessa segunda-feira (8), que obriga que o Ministério da Saúde volte a divulgar na íntegra os dados sobre casos e mortes de coronavírus no país.

A ordem foi dada depois que vários partidos políticos entraram com uma ação que apontava violação ao direito à saúde e também ao acesso a informação. Os pontos apresentados foram analisados por Moraes que concluiu que os dados são de conhecimento público e ajudam a nortear a tomada de decisões quanto as medidas que devem ser tomadas para combater a pandemia.

Com a decisão, o Ministério deve voltar a divulgar dados reais como total de pessoas infectadas, mortes, incidência da doença por região e etc. Moraes determinou ainda que no prazo máximo de 48, a Advocacia Geral da União apresente informações de julgue necessárias.