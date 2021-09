MINISTRO DE MEIO AMBIENTE VISITOU LIXÃO DE HUMAITÁ

A visita foi durante a tarde desta quarta feira (15) em companhia do prefeito Dedei Lobo e do secretário municipal de meio ambiente John Auler.

Durante a visita, o prefeito Dedei e o secretário John explicaram as vantagens obtidas com o armazenamento programado.

O Ministro falou no local que, preparou este ano um pacote de incentivos a ser disponibilizados aos municípios brasileiros, para o ordenamento e armazenamento dos lixos utilizando a reciclagem como fator preponderante do projeto.

O prefeito Dedei Lobo, disse que com o controle programado, acabou com o incêndio e todo o mal cheiro que atraia urubus e moscas, que frequentavam o local há décadas.

Ao finalizar a visita no local o Ministro Joaquim Leite, parabenizou o prefeito Dedei junto com o secretário municipal John Auler, incentivando a seguirem adiante com o projeto implantado, referendando que o exemplo pode ser seguido nacionalmente.