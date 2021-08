MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA MARCOS COUTO, POR CRIME DOLOSO E PEDE INDENIZAÇÃO DE R$ 20 MIL REAIS POR CADA VÍTIMA EM HUMAITÁ

A denúncia, com data do dia (11/08) relata detalhes de como aconteceu o acidente que vitimou 04 pessoas na Vicinal do Alto Crato no dia 17/07/2021.

O acidente transcorreu durante comemoração de um aniversário, que teve início durante a tarde, e se estendeu durante a madrugada na vicinal, cerca de 10km da cidade de Humaitá.

O titular da 1° Promotoria de Humaitá, promotor Weslei Machado, após ouvir as testemunhas, arroladas na investigação do processo acusatório, relatou em sua denuncia protocolada na 2a Vara da Comarca de Justiça em Humaitá, que Marcos de Lima Couto, foi o autor dos óbitos provocados, por ele, ao conduzir seu veículo com sinais visíveis de embriaguez ao volante.

Na denúncia, que esta disponível logo abaixo, o promotor pede também uma indenização no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) a serem pagos a família de cada vítima.

O acidente fatídico, teve repercussão em todo estado, por conta da violência, e ainda ter 02 policiais militares como vítimas também.

O pedido do promotor pode ser lido por todos na cópia da denuncia, divulgada logo abaixo.

By Acritica de Humaità

Documento emitido pelo MP

0602460-80.2021 – Denúncia e Promoção – Homicídio. Lesão corporal. Embriaguez ao Volante. Acidente de Trânsito. Dolo eventual. Descumprimento de regras de trânsito