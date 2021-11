MINISTÉRIO PÚBLICO DE HUMAITÁ RECEBEU COMISSÃO DE EXTRAVISTAS MINERAL FAMILIAR

Uma comissão de pessoas formadas por extravistas mineral familiar, presidente da CDL de Humaitá e um empresário local, foram recebidos pelo promotor de justiça Wesley Machado na sede do MP do município.

Esclarecimentos sobre as prerrogativas das leis estadual sobre a questão abordadas, foram destacadas pela promotoria de forma técnica e bastante esclarecedoras sobre a causa do momento vivido por todos os extrativistas minerais na região do Rio Madeira. Aqui por Humaitá autoridades políticas e judiciárias ja estão sendo mobilizadas sobre a questão social em curso na região.

Estamos acompanhando tudo de perto para manter voce bem informado.

Suspensão das truculências empregadas em Autazes pode ser anunciadas a qualquer momento.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ