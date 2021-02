Ministério Público arquiva denuncia de nepotismo, contra prefeito de Humaitá

Ministério Público anuncia arquivamento do processo que apurava eventual nepotismo praticado pelo gestor municipal José Cidenei Lobo do Nascimento (DEDEI LOBO) no âmbito da Administração Pública Municipal em razão da nomeação da primeira dama do município, Arnaldina Chagas como Secretária Municipal de Educação e Ana Hélia Lobo como Secretária Municipal de Assistência Social e irmã do Administrador.

O promotor da 2ª PJ de Humaitá Dr Rodrigo Nicoletti, após analisar a denúncia e ouvir as partes envolvidas, decidiu pelo arquivamento, do processo. Em sua decisão o promotor citou que as nomeações seguiram, tramites legais levando-se em conta a capacidade, expostas no ofício n. 35/2021 – GAB.PREF.

O Ministério Público, concluiu pela LEGALIDADE das nomeações de ambas, que são altamente qualificadas para os cargos que ocupam: As Secretarias Municipal ao concluir o promotor Destacou que Arnaldina Chagas Lobo possui formação em tecnologia em processamento de dados, especializada em Ciência da Computação e ocupou o cargo de Analista de Sistemas do Tribunal de Justiça do Amazonas (fls. 11). Já Ana Hélia Lobo Moraes é formada em Direito, advogada e aposentada do cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Ministério Público promove o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do artigo 23, inciso I, da Resolução n. 6/2015/CSMP. Cientifique-se o investigado encaminhando-se a presente decisão. Após, arquive-se. Humaitá/AM, 11 de fevereiro de 2021. (Veja decisão logo abaixo)