MINE VILA OLÍMPICA SE CHAMA ” Programa BRASIL EM CAMPO”

O prefeito Dedei Lobo poderá habilitar o município de Humaitá, caso queira pleitear o projeto do Ministério da Cidadania em sua gestão.

O deputado Silas Câmara já orçamentou emenda disponível para nossa cidade, que poderá apresentar documentos necessário para licitar e executar o projeto.

Acreditamos que uma infraestrutura

esportiva de qualidade em todo o território

nacional é capaz de democratizar o livre acesso à

prática esportiva, promover a cidadania e

unir as pessoas, inspirando-as a ir além,

transformando assim as suas vidas.

Brasil em Campo É composto de:

I. Campo de Futebol Oficial (90 x 50) com grama sintética;

II. Três quadras poliesportivas;

III. Pista de atletismo (medidas oficiais dos 100m com 4 raias de 1,22m);

IV. Uma cancha de bocha paralímpica;

V. Duas quadras de areia;

VI. Uma academia ao ar livre e área para recreação infantil;

VII. Um pórtico de entrada;

VIII. Mastro com a bandeira Nacional;

IX. Um vestiário feminino e um masculino;

X. Um módulo para administração;

XI. Um módulo para lanchonete e loja;

XII. Um módulo para banheiros públicos;

XIII. Um módulo de arquibancada.