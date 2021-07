Microempresários individuais poderão comprar veículos com 30% de descontos

Uma informação útil, mas que nem todo microempreendedor sabe que existe, está nos descontos para adquirir um veículo. Os microempreendedores individuais (MEI) têm direito a comprar carros com até 30% de desconto. O valor pode ser menor por meio de abatimento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O desconto vale apenas para carros 0km e é concedido na venda direta. Apesar da porcentagem de até 30%, o percentual começa a valer a partir de 2,5%. O total do valor a ser abatido depende do fabricante, modelo, finalidade e quantidade de carros a serem comprados.

Caso o veículo a ser adquirido seja utilizado no exercício da atividade, como utilitários, picapes e furgões, o MEI terá acesso aos descontos maiores. Dentre as empresas participantes do incentivo estão a Renault, Volkswagen, Chevrolet e Fiat.

Loading...

Até hoje, os veículos mais comprados e procurados pelos empresários são Chevrolet Onix, Fiat Strada e Volkswagen Gol.

O desconto concedido ao MEI não pode ser utilizado para fins de revenda dos automóveis. Por isso, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) estabeleceu uma regra básica. O proprietário é obrigado a permanecer com o bem adquirido por, no mínimo, 12 meses.

Para evitar golpes.