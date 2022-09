Michael recusa Atlético MG e São Paulo e define seu próximo clube se voltar ao Brasil

Michael pode estar voltando ao futebol brasileiro no ano de 2023. Atuando fora do país desde o começo do ano, o atacante não se sente satisfeito no exterior, e interessados, em seu futebol, no Brasil, são o que não faltam, uma vez que ele deixou o Flamengo em alta para jogar no Al-Hilal.

Michael deixou o Flamengo no começo da temporada para viver um novo desafio com as cores do Al-Hilal, que pagou caro para contar com seu futebol. Uma temporada depois, ele pode voltar voltando ao Brasil, mas não será para vestir as cores do Atlético MG e nem do São Paulo, que chegaram a perguntar sobre o jogador, mas o desejo de Michael, se voltar, ao Brasil, é outro.

Segundo o portal ‘Goal‘, Atlético MG e São Paulo consultaram a situação de Michael nos últimos dias para entender a chance de formalizar uma proposta na próxima janela, que se abre em janeiro, de 2023, para os clubes do Brasil. No entanto, embora o assédio seja grande, o desejo de Micha, em 2023, se voltar, é o Flamengo.

Segundo a fonte, Michael tem um acordo verbal com Braz, diretor do Flamengo e, por isso, o clube carioca é sua prioridade, em caso de voltar ao futebol brasileiro em 2023 ou nos próximos anos. “Vai ouvir o clube carioca antes de escolher qualquer outra equipe no país”, publica a fonte.