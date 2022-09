Messi pode bater novos recordes com a camisa da Argentina na sua última Copa do Mundo

Última copa do Messi pode ser marcada por novos recordes em sua carreira na sua quinta convocação para o mundial.

Aos 35 anos de idade Lionel Messi caminha para sua última participação na copa do mundo e essa será a ultima chance de erguer a tão sonhada taça do mundial. O craque argentino também tem a chance de bater novos recordes em sua carreira defendendo a camisa do seu país.

O jogador que já foi eleito sete vezes o melhor jogador do mundo, conquistou apenas um título com a seleção argentina em 2021 na copa américa contra a seleção brasileira no estádio do maracanã. Mesmo Messi não conquistando muitos títulos pela sua seleção o atleta coleciona muitos recordes individuais.

Os recordes com a camisa da Argentina

Messi disputou sua primeira copa do mundo em 2006 e de lá pra cá o jogador nunca ficou de fora da lista de convocados. Como mesmo número de atuações pela seleção são os jogadores Diego Maradona (1982, 1986, 1990, 1994) e Mascherano (2006, 2010, 2014 e 2018). Com sua convocação para o Qatar Messi se tornara o jogador que mais atuou pelo país.

jogos, se o craque jogar os três jogos da fase de grupos ele toma o posto de jogador que mais atuou pelo time. Caso a Argentina chegue a semi final da copa, Messi empata com o alemão Lothar Matthäus com 25 atuações pela sua seleção.

Um outro feito que poderá ser alcançado pelo jogador é o maior goleador da seleção ultrapassando o jogador Gabriel Batistuta com 10 gols marcados, para que isso seja possível Messi terá que marcar quatro gols para igualar o número de gols. Sabemos que é uma tarefa muito difícil mas que é possível se tratando de Lionel Messi.