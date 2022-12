Messi iguala recorde histórico de Copas do Mundo em jogo contra a Croácia

Messi já é um dos destaques desta Copa do Mundo, mas, nesta terça-feira, igualou mais um recorde histórico na competição. Com a participação no jogo diante da Croácia, o camisa 10 da Argentina igualou a marca do alemão Lothar Matthaus e se tornou um dos atletas com mais partidas no torneio. Ao todo, o craque argentino já disputou 35 compromissos em Copas.

O camisa 10 da Argentina disputou sua primeira Copa do Mundo em 2006, quando tinha apenas 20 anos, e não teve muitas oportunidades como titular. Nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e nesta edição, realizada no Qatar, Messi já era o grande protagonista da Albiceleste.