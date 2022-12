Messi é flagrado provocando Mbappé, e web não perdoa: “imagina o vestiário do PSG”

A Argentina, de Messi, é a grande campeã do Mundo do ano de 2022. Em uma noite épica de Copa do Mundo, com Messi e Mbappé, estrelas, brilhando, os Hermanos levaram a melhor e, nos penais, a Argentina, com Martinez, brilhando, se tornou a grande campeã da Copa do Mundo do ano de 2022.

Com dois gols, Messi termina como craque da competição e maior assistente, com quatro passes para gols. Já, Mbappé, apesar do vice-campeonato, termina a Copa do Mundo, de 2022, como o maior artilheiro, com 8 gols marcados, entrando para a história ao marcar, na final, três gols, feito que apenas Pelé conseguiu.

Durante a partida, Messi, que é companheiro, de Mbappé, no PSG, foi flagrado dando aquela leve e boa provocada no craque francês. Na web, é claro, que os fãs não deixaram passar. Confira aqui