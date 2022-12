Messi decide deixar o PSG e escolhe clube para 2023, aponta jornal

Concentrado para a grande final da Copa do Mundo, Lionel Messi terá outra grande decisão pela frente em meados de 2023. O argentino tem contrato com a o PSG até o fim desta temporada e, com isso, vem entrando na mira de outros clubes.

Messi chegou ao PSG na última temporada, sendo a grande “bomba” do mercado. O argentino, de forma melancólica, deixou o Barcelona depois de duas décadas e uma história praticamente impossível de ser superada.

Agora, em reta final de contrato, Messi está novamente na mira do clube culé, assim como da Major League Soccer.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil