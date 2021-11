MERCADO LACRADO E DOIS EMPRESÁRIOS SÃO PRESOS EM FLAGRANTE PELO MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO EM HUMAITÁ

Uma equipe de fiscalização formada pela Policia Civil, Policia Militar, SEFAZ, Setor de Tributos da Prefeitura, Vigilância Sanitária, Procuradoria Municipal e Ministério Público estão realizando visitas em nossa rede comercial varejista de alimentos.

Durante as visitas as equipes cobram a venda com nota fiscal ao consumidor, validade de alimentos e separação de produtos em exposição de forma adequada, além da cobrança de alvará de funcionamento e legalidade para as vendas de produtos pelos orgãos reguladores, como remédios e etc.

Na operação de hoje (12/11) um mercado foi lacrado por alguns minutos, por falta de alvará e dois proprietários de mercados, presos em flagrante sendo cinduzidos para a delegacia no 8° DIP.

Os empresários foram acusados dos seguintes crimes, um por vender substâncias de tratamento de saúde (Remédio) sem autorizacão do orgão regulador e outro empresário foi preso por vender seus produtos no varejo sem fornecer a nota fiscal ao consumidor (Sonegação Fiscal).

Os dois empresários ficarão detidos até o juiz da comarca decidir uma fiança para que eles possam responder em liberdade.

Esse tipo de fiscalização nunca havia acontecido em nossa cidade, e segundo o representante do ministerio público, promotor Wesley Machado, esse tipo de ação visa amparar os consumidores de seus direitos, aumentar o controle contra a sonegação fiscal, e aumentar a arrecadação tributária do estado e do município.

