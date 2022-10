Menor de 17 anos mata adolescente de 14 anos com golpe de faca após desentendimento em posto de combustiveis

Uma adolescente de 14 anos, identificada como Ana Lara Milher do Amarante Pinho, foi morta com golpe de faca, por volta das 4h da madrugada, nas intermediações de um posto de combustível localizado na Avenida Tupi, Centro de Pato Branco-PR.

Imediatamente, uma equipe de investigação da Polícia Civil (PC) foi designada para realizar os levantamentos iniciais, bem como acionados Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal.

Após, diligências iniciais, foram identificadas testemunhas e carreados imagens de sistema de vigilância próximo ao local dos fatos para serem analisados.

Segundo as fontes de provas obtidas até o presente momento da investigação policial, existia um desentendimento preexistente entre duas adolescentes, inclusive com troca de ameaças, e na madrugada elas acabaram encontrando-se no pátio do posto, quando ocorreu novo desentendimento.

Uma adolescente de 17 anos desferiu o golpe que causou a lesão fatal. Depois de esfaquear a adolescente, a menor infratora fugiu do local com uma amiga, também adolescente.

Nesta segunda-feira (26) foram formalizadas oitivas de testemunhas do fato. Além disso, o advogado apresentou a adolescente infratora que relatou sua versão dos fatos.

Ela responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, II do Código Penal Brasileiro).

