Melissa Credie Borborema é a nova corregedora-geral da Defensoria Pública do Estado

A defensora pública Melissa Souza Credie Borborema foi eleita corregedora-geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Ela recebeu seis votos dos 11 membros do Conselho Superior da DPE.

Melissa assume no lugar do defensor público Leonardo Cunha e Silva Aguiar e terá mandato de dois anos. “Uma Corregedoria Geral forte é um órgão consciencioso, somente atuante entre membros capacitados, proativos e cientes de que individual e coletivamente, decidem o futuro da instituição”, afirmou a corregedora. Ela, junto com os defensores Péricles Duarte de Souza Júnior e João Carlos Bemerguy Camerini, indicados para subcorregedores, pretendem contribuir na consolidação organizacional deixada pelas Corregedorias anteriores.

Para o defensor público-geral, Rafael Barbosa, o novo corregedor assumirá com mais responsabilidade, tendo em vista o crescimento da instituição. “Essa é uma grande responsabilidade e ela fica cada vez maior à medida que a DPE cresce. E nós estamos ficando maiores: tivemos concurso para servidores; estamos em vias de anunciar mais defensores aprovados; nosso serviço de atendimento está sendo aprimorado, isso, naturalmente, significa mais tarefas ao corregedor e sua equipe”, afirmou.