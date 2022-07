Melhores momentos e resultados do Crystal Palace x Leeds

Nesta sexta-feira (22), o Crystal Palce empatou com o Leeds pelo placar de 1 x 1, no Perth Stadium, na Austrália, em um amistoso de pré-temporada. Assim, confira um breve resumo de Crystal Palace x Leeds.

Crystal Palace x Leeds – Melhores Momentos

1º Tempo: poucas chances de gols

A princípio, o jogo começou bastante franco, com as duas equipes ofensivas. Logo aos 4 minutos, o Crystal Palace já deu primeiro chute ao gol. Contudo, a bola foi parar nas mãos do goleiro Illan Meslier. Já o Leeds, aos 16 minutos, após a entrada do atacante Rodrigo, ele acabou perdendo um gol feito, somente ele e a trave. Em algumas partes do jogo, a impressão que passava, era que os atletas ainda estavam sem ritmo de jogo.

Após o gol perdido de Rodrigo, as equipes tiveram apenas uma chance cada. A primeira delas foi do Leeds. Em uma cobrança de falta perigosa para a área, o zagueiro Tyler Adamns desviou a bola de cabeça, explodindo no travessão. Posteriormente, o atacante do Crystal Palace, Mateta, finalizou de primeira e obrigou Meslier à fazer uma grande defesa. Enfim, o 1º tempo ficou no 0 x 0.

2º Tempo: empate com gols

O 2º tempo começou com o padrão do 1º. Ambas equipes buscando o gol a todo instante, sem muito se preocupar com o sistema defensivo. Depois de um empurrão na grande área, o árbitro marcou pênalti para o Leeds. Com isso, Rodrigo foi para a cobrança e colocou o Leeds à frente do placar.

A partir dali, uma série de alterações foram feitas. Em seguida, o Crystal Palace empatou de cabeça, com o francês Mateta. Por fim, ambas equipes saíram satisfeitas com o empate.

Crystal Palace x Leeds – O que acontece agora ?

A princípio, a equipe do Crystal Palace não tem nenhum amistoso marcado. Assim, nesse momento, o próximo jogo ocorre somente no dia 5 de agosto, na estreia do Campeonato Inglês contra o Arsenal, em casa. Já o Leeds, volta à campo no dia 31, contra o Cagliari, da Itália, em mais um amistoso de pré-temporada.

Foto Destaque: Twitter Crystal Palace