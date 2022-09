Melhores amigos: o signo do seu cachorro é compatível com o seu?

Você sabe qual é o signo do seu cachorro? Já se perguntou por que ele é mais quieto e pensativo, enquanto o do seu vizinho é barulhento e brincalhão? Os astros podem ter a resposta se o signo do seu cachorro é compatível com o seu!

Qual é o signo do seu cachorro?

Áries

Um cão de Áries é alegre, animado e autoconfiante e é mais compatível com os humanos de Aquário. Eles são muito enérgicos, podendo correr e brincar por longos períodos de tempo. Mesmo assim, adoram se aconchegar em um lugar quentinho e são perfeitos para humanos com estilos de vida ativos.

Touro

Se o signo do seu cachorro for Touro isso significa que são confiáveis, comprometidos e um pouco preguiçosos. Eles são mais compatíveis com os humanos virginianos. Esses cães odeiam tomar banho, mas adoram rolar na lama! Acima de tudo, eles são leais e empáticos, e é o melhor amigo que um tutor poderia desejar.

Gêmeos

Os cães de Gêmeos são curiosos, resilientes e inteligentes – e são mais compatíveis com humanos de Libra. Os cães geminianos são ativos e precisam de estimulação muitas vezes por meio de brinquedos e atividades lúdicas. Estão entre os cães mais brilhantes e aprendem as coisas rapidamente, incluindo todos os truques.

Câncer

Se o signo do seu cachorro for Câncer, são muito protetores e amigáveis. Constantemente, são afetuosos com seus tutores, cuidando dos donos e das crianças da família. Por essa razão, eles podem ser ótimos cães de guarda. Além disso, o cachorro de Câncer adora nadar, então, não esqueça de incluir a praia nos passeios sempre que possível. Eles são mais compatíveis com os humanos de Escorpião.

Leão

Os cães leoninos são orgulhosos, sempre buscam atenção e são muito autoconfiantes, sendo compatíveis com os humanos de Sagitário. Por causa de seu desejo constante por atenção, não se surpreenda se seu cachorro de Leão for parado várias vezes no parque ou na rua por pessoas querendo acariciá-lo. Os leoninos são encantadores e emitem uma grande energia! Mas, apesar de serem amados por todos, eles ainda vão preferir os seus tutores.

Virgem

Os cães de Virgem são organizados, inteligentes e gentis. Eles são mais compatíveis com os humanos capricornianos. Podem muito bem ser os mais organizados que existem e, provavelmente, serão muito exigentes sobre quem pode tocar em seus brinquedos e em seus outros pertences. Além disso, os cães de Virgem são muito inteligentes: tire um tempo para ensinar truques, brinque com eles e lembre-se sempre de parabenizá-los e recompensá-los, pois eles adoram isso!

Libra

Os cães de Libra são sociáveis, carinhosos e odeiam conflitos – e são mais compatíveis com os humanos leoninos. Não gostam de latidos altos e de confusões, e, por isso, geralmente se afastam se algo sair do controle. Eles também adoram usar roupinhas e acessórios!

Escorpião

Os cães de Escorpião são únicos. Eles são muito leais e corajosos, mas discretos. Irão proteger seus donos de qualquer coisa, a todo momento, além de adorarem aventuras. Sua natureza discreta, no entanto, indica que eles, geralmente, sabem cobrir seus rastros se fizerem algo errado. Eles também são conhecidos por guardar rancor, mesmo contra outros cães, então é melhor ter muito cuidado antes de fazer algo que eles não gostem. Se o signo do seu cachorro for Escorpião, eles vão se dar melhor com os humanos de Peixes.

Sagitário

Os cães de Sagitário são aventureiros, um pouco mal-humorados e bastante espontâneos. Eles são mais compatíveis com os humanos de Áries. Certifique-se de deixar seu cachorro sagitariano correr livremente e explorar as coisas o máximo possível – deixá-lo em um vasto espaço aberto seria o ideal, já que ele adora explorar novos lugares e cheirar tudo. Ele pode latir mais do que outros cães, principalmente porque tende a ser meio rabugento, mas, no entanto, é um companheiro tão bom quanto qualquer outro.

Capricórnio

Se o signo do seu cachorro for Capricórnio, saiba que eles são perseverantes, determinados e práticos. Mesmo sendo mais compatíveis com os humanos de Touro, eles gostam de sair de casa, são bem ativos. Mas, além disso, eles sempre tratarão seus donos com muito amor, sempre pedindo um pouco de carinho.

Aquário

Um cão de Aquário é excêntrico, inteligente e independente. Ele é mais compatível com os humanos geminianos – e isso significa que você provavelmente nunca terá um momento de tédio com ele por perto. Os cachorros desse signo aprendem facilmente novos truques e não são tão carentes quanto outros cães.

Peixes

Um cachorro de Peixes é muito afetuoso, criativo e perspicaz. Ele é mais compatível com humanos cancerianos. Esses cães são carinhosos e gentis, e adoram sentar no colo de seus donos, pois é assim que eles demonstram carinho.