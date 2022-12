Mel Maia sai em defesa do namorado, MC Daniel, após cantor ser criticado

Nesta segunda-feira (12), um vídeo em que MC Daniel classifica a beleza de Mel Maia viralizou de forma negativa nas redes sociais.

O namorado da atriz disse que ela era a quarta ou quinta mulher mais bonita do mundo, ficando atrás apenas da mãe dele e de suas duas avós.

O comentário incomodou parte dos internautas, que criticaram o MC: “Nada me brocharia ais do que escutar que sou possivelmente a quarta mulher mais linda do mundo, ficando atrás da mãe e da avó”.

Mel fez questão de defender a fala do namorado e ainda exaltou MC Daniel:

“Não me brocha ver ele colocando família em primeiro lugar, isso encanta né? Ele é brincalhão, fala que sou a deusa egípcia mais linda do mundo, me enche de presente, me trata como princesa, com carinho, amor e respeito, trata minha família bem, vem me ver mesmo com a agenda lotada, são muitas coisas sabe?! Isso aí não é nada”.

A famosa ainda disse que não se importa quando falam sobre ela, mas vai sempre defender o namorado, que ela chama carinhosamente de Fafa: “Podem falar o que quiser de mim, mas do Fafa não tem como”.