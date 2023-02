Mel Maia é assaltada com MC Daniel e faz apelo a ladrão: “Devolva pra gente”

Mel Maia foi ao Instagram Story, na madrugada deste 14 de fevereiro, para revelar que foi assaltada com os familiares e o namorado, MC Daniel. Mel disse que todos eles perderam documentos, celulares e o carro que ela deu de presente para o pai.

“Eu e minha família fomos roubados. Eu, minha mãe, meu pai, o Daniel, os dois telefones do Daniel. O carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai. Tudo! Eu estou fazendo esse vídeo para avisar todo mundo”, disse ela.

“Se a pessoa que roubou o carro do meu pai tiver vendo esse vídeo, por favor, devolva pra gente, pelo amor de Deus. Nossa vida toda está aí dentro, meu celular, o celular do Dani, por favor. Amanhã a gente vai ver o que faz.”



“Se compra celular novo para entrar em contato com todo mundo. Tem uma porrada de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver.”

“Eu acabei de comprar ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. Toda a minha vida, todo o meu trabalho estava no meu celular. Do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida”, finalizou Mel.