Médico mastologista Gerson Mourão é novo diretor-presidente da FCecon

O médico mastologista Gerson Antônio dos Santos Mourão é o novo diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam). O médico foi nomeado pelo Governador do Estado, Wilson Lima, e a decisão foi publicada na última sexta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado (DOE) para o mandato de quatro anos. Gerson Mourão assume o cargo nesta semana, substituindo a engenheira biomédica com especialização em gestão hospitalar, Ana Paula Lemes.

Ana Paula Lemes assumiu a direção-presidência da FCecon em outubro de 2017, tendo sido responsável junto à equipe de servidores e funcionários da FCecon, pelo avanço de procedimentos, regulamentação de serviços e ampliação de atendimentos que possibilitaram o aumento da oferta de tratamento especializado em oncologia na região Norte. Ana Paula Lemes parte para uma nova missão na área de saúde, assumindo o posto de diretora do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz.

Entre os principais avanços da gestão de Ana Paula Lemes estão o aumento de 10% nos atendimentos gerais, retorno do exame de ressonância magnética, inauguração da Sala Inteligente para Cirurgias Minimamente Invasivas do SUS, implantações da Ouvidoria, do sistema de classificação de risco na urgência, do projeto “Sino Dourado” e da inclusão da unidade na Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC). Além disso, foram retomadas as obras da CasaMatta e da recepção da radioterapia, ingresso de aprovados em concurso público, aumento do faturamento e diminuição de 70% da glosa hospitalar, e a valorização e reconhecimento de servidores.

O nome do médico mastologista foi escolhido através de lista tríplice encaminhada pela Susam ao chefe do Executivo. Os nomes que compuseram a lista foram definidos pela Comissão Organizadora do processo técnico seletivo para o provimento do cargo de diretor-presidente da FCecon, conforme estabelecido pelo Regimento Interno da unidade hospitalar.

O processo técnico seletivo é o resultado do compromisso firmado pela gestão da Susam em realizar eleições para a direção das Fundações de Saúde. Além de Gerson Mourão, também concorreu ao cargo o gastroenterologista Sidney Chalub.

*Nova gestão* – Conforme Gerson Mourão, a administração na FCecon será pautada em ações voltadas na melhoria de serviços ao paciente, ao acompanhante, ao servidor e aos demais colaboradores. Ele frisou que o desafio da gestão hospitalar no setor público está relacionado com a complexidade do processo, porque há a necessidade de transformar a metodologia, amadurecer processos e obter maiores resultados sem perder a qualidade do serviço prestado ao paciente.

“Inicialmente, iremos estabelecer um diálogo com a administração anterior e fazer o levantamento das condições do hospital para compreender a realidade da instituição, por exemplo, sobre taxas de ocupação de leitos, tempo de agendamento e entrega de resultados, estoques atuais de remédios e materiais diversos, números de atendimentos e filas de espera, pendência de pagamentos e orçamento”, destacou Gerson Mourão.

Segundo ele, com base nas informações obtidas e nas ações previstas no planejamento estratégico será possível definir e implantar indicadores que garantam a qualidade do funcionamento dos serviços. “Queremos realizar uma gestão compartilhada, a partir da constituição de um comitê representativo dos setores e serviços que compõem o hospital, no qual debateremos o andamento do plano de ação. Serão analisados setores internos e instituições externas em busca de referências em processos de gestão hospitalar. Os modelos bem-sucedidos serão incorporados às práticas da FCecon, que é referência na região Norte no tratamento de neoplasias”,

Gerson Mourão também pretende efetivar junto à Susam e ao Ministério da Saúde (MS) a contratualização com a FCecon. Após efetivar a contratualização, será iniciado o processo de credenciamento em Hospital de Ensino e Pesquisa, referenciando a FCecon em Centro de Assistência em Alta Complexidade (Cacon) e aumento de 30% nos valores referente ao faturamento.

