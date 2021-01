MÉDICO HUMAITAENSE LUTA PELA VIDA, APÓS SER INFECTADO PELO COVID-19

Dr Flaeste Cruz Beleza, encontra-se internado na UTI do Hospital AMI em Porto Velho RO, vítima da Covid 19.

Neste momento está monitorado intensivamente pelas equipes médicas e supervisão da família.

Familiares, pedem orações, mensagens de incentivo, preces, vibrações positivas para que Dr Flaeste, ganhe essa luta contra esta maldita doença.

Flaeste Cruz Beleza é médico em Humaitá, onde atua atendendo no posto Dra. VERONICA SILVA pelo programa “Mais Médico”.

O COVID-19 é um vírus letal capaz de ocasionar efeitos devastador no organismo das pessoas, e agora, ainda mais letal após mutação em uma segunda contaminação. O quadro clinico do médico humaitaense requer cuidados especiais e atenção máxima na ritimia respiratória e cardíaca, pois as variações devem estar sempre acompanhadas e monitoradas, pelo equipamentos ligados ao seu corpo.

A familia reclama a falta de atenção e assistência da secretaria de saude do estado (SUSAM) e do município, (SEMSA) e cita que, a atenção não corresponde a importância deste profissional no exercício de seu trabalho, fica aqui nossa indignação relatada.

NOTA ESCLARECIMENTO SUS-AM

A secretaria do estado informa que, solidariza-se com a familia e o estado clínico do profissional médico, ao mesmo tempo em que esclarece não ter sido comunicado sobre o fato até o presente momento. Mas que, diante da situação exposta, tomará todas as medidas possíveis para auxiliar a recuperação do profissional.

A secretaria agradece a atenção de todos!

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*