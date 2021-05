MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR E ENDOVASCULAR FARÁ ATENDIMENTO PARTICULAR EM HUMAITÁ

A Clinica Popular DELAYDE BRANDÃO está sempre investindo em cuidar cada vez melhor dos seus pacientes, e por isso conta com o atendimento especializado do Dr. João da Silva Jr. Cirurgião Vascular e Endovascular.

A cirurgia endovascular, como o próprio nome indica, é a cirurgia por dentro dos vasos. É uma especialidade da Cirurgia Vascular. Desta forma, é usada para o tratamento das doenças circulatórias – dos vasos sanguíneos, arteriais ou venosos.

Angiologia é a utilidade médica que se ocupa do tratamento clínico das doenças que acometem vasos sanguíneos (artérias e veias) e vasos linfáticos, como varizes, aneurismas e obstruções arteriais. Atua em conjunto com a cirurgia vascular que se ocupa do tratamento cirúrgico das ditas doenças.

A angiorradiologia é a sub especialidade irmã da cirurgia endovascular e vascular. É a especialidade que trabalha por dentro dos vasos através de pequenos furos, com materiais como cateteres, stents e endopróteses.

