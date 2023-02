Médica Socorro Sampaio toma posse como diretora-presidente do Hemoam

A médica hematologista Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Carvalho tomou posse, nesta sexta-feira (03/02), como diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). A solenidade de posse aconteceu no auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A cerimônia foi presidida pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), Anoar Samad, que representou o governador Wilson Lima. “Pela amizade e admiração, parabéns a você e parabéns aos funcionários que a escolheram. Pode continuar contando comigo e com seu governador Wilson Lima. Minha função é defender os interesses da saúde”, disse.

A escolha da médica foi feita por meio de processo eleitoral, realizado em outubro de 2022. A diretora obteve 60% dos votos dos servidores estatutários e comissionados da instituição para dirigir o hemocentro pelos próximos quatro anos.

“Embarquei nesse desafio porque acredito na grande e honrosa missão do Hemoam, que sobretudo é de salvar vidas. Assim como eu tive apoio da minha família, também sempre pude contar com o apoio de quem faz do Hemoam ser o que ele é, os servidores”, disse a diretora-presidente.

Socorro também elencou as prioridades da gestão, entre os quais está a entrega do Hemoam Hospital, prevista para os próximos meses, e a reforma da área do ciclo do sangue, que já dispõe de recursos.

Além disso, a diretora informou que já há recursos garantidos para a reforma, equipamentos e mobiliário do Hemoam Centro, no prédio da Antiga Escola Saldanha Marinho, a abertura de licitação do Hemonúcleo de Tabatinga e a modernização da central de laboratório, entre outras iniciativas para otimizar a estrutura e atendimento da instituição.

Socorro Sampaio é servidora do Hemoam há 32 anos. Mestre na área de Hematologia, ela atuou como gestora médica e chefe do Departamento de Atendimento ao Paciente da instituição desde 2002.

Além de garantir a segurança transfusional para todo o estado, o Hemoam é referência no tratamento das doenças do sangue, tais como as leucemias, anemias falciformes e linfomas.

FOTOS: Roberto Carlos/Secom