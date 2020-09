MDB realiza convenção partidária em Humaitá, e anuncia apoio a Herivaneo Seixas e Sidney Temo

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou sua convenção partidária para as Eleições 2020 no final desta tarde (15) em Humaitá. O encontro aconteceu de forma presencial na sede da Radio Vale do Rio Madeira, no bairro de São Pedro, próximo à estação rodoviária do município.

Além da diretoria municipal do partido, participaram da convenção os candidatos a vereadores que a sigla vai lançar para a disputa do pleito deste ano. E a presença dos candidatos a prefeito do (PL) Herivaneo Seixas e do vice da mesma chapa do (PP) Professor Sidney Temo Além disso, foram discutidos temas que o grupo deve abordar durante a campanha para o legislativo.

Sobre uma possível candidatura majoritária para a Prefeitura de Humaitá, o presidente da sigla Roberto Rui Guerra de Souza disse que o partido não chegou a formalizar nenhum nome, mas que decidiu apoiar os candidatos Herivaneo e Sidney Temo. A definição foi declarada nesta terça-feira (15), e foi aprovada pelos membros do MDB em Humaitá.