Mc Will aposta na mistura do funk, trap e reggaeton para conquistar seguidores

Willyan Vasconcelos, mais conhecido com Mc Willian, tem 24 anos, solteiro, trabalha com música há mais de 10 anos. Morador do Nova Lima há 15 anos, Will iniciou seu gosto pela música aos 13 anos em roda de rima com amigos e fazendo freestyles, onde gravou sua primeira música de trabalho, em 2014. Desde então, não parou, dividindo seu tempo entre escola, trabalho e música.

Will já se apresentou em várias cidades do estado de Mato Grosso do Sul e se familiarizou com inúmeros ritmos musicais como o funk, trap, rap e reggaeton.

Sua última apresentação foi em um evento voltado para a cultura Hip Hop no bairro Tarsila do Amaral que fica na região norte de Campo Grande. Seu último álbum tem 4 faixas inéditas, sendo uma funk , duas reggaetons e uma trap.

Para saber mais sobre o Mc Will acesse a página no Youtube

Otros artistas que apostam no Reggaeton no Brasil

Ryan Vasquez – Dener Mahlker – Barinho

Rapha Casanova