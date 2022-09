MC Loma rebate comentários sobre aparência de filha recém nascida

Loma não gostou da comparação feita por usuários das redes, em que afirmavam que Melanie seria a reencarnação da Rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira (08).



MC Loma deu à luz a Melanie na última sexta-feira (09), e já encarou memes nas redes sociais. Seguidores compararam a foto da bebê com a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Comentários como “É a reencarnação da Rainha” foram replicados, e não agradaram Loma. “Que reencarnação o que, oxe”, disse ela. A cantora recebeu alta do hospital dois dias após o nascimento da filha.



Loma lamentou não ter conseguido dar seu leite para a filha. Segundo ela, por enquanto a produção ainda está lenta, e para que ela não perca nutrientes, está administrando uma fórmula. “Estou por aqui com essa história de colocar para mamar. Tenho que ficar colocando ela no meu peito para estimular”, afirmou. Sobre a aparência da bebê, para Loma, ela ainda não tem seus traços. No entanto, ela achou a filha parecida com uma foto sua quando criança.

Segundo MC Loma, daqui para frente ela receberá apoio profissional para agilizar a amamentação. Além disso, ela vem procurando estimular a produção, e afirmou que massageia a área para que o leite não empedre. O processo de amamentação é diferente em cada mulher, e ajuda no desenvolvimento do bebê. Loma afirmou que está fazendo de tudo para que dê certo.

Conteúdo de fact-checking do PaiPee.