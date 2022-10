Mbappé volta a agitar o vestiário do PSG: os novos capítulos da crise

Mbappé segue agitando os bastidores do Paris Saint-Germain. O clube vive uma semana conturbada cercada por novas polêmicas envolvendo o astro francês, Neymar, Messi e a diretoria. O LANCE! traz os novos capítulos da crise dentro do vestiário do clube parisiense.

RELAÇÃO DOS ASTROSO jornal ‘Marca’ contou na última segunda-feira sobre a parceria entre os astros do clube. A dupla sul-americana, formada por Messi e Neymar, não é próxima de Mbappé. Eles evitam conflitos e mantêm relações dentro de campo somente pelo bem da equipe e para chegarem em boa fase para a Copa do Mundo.

Enquanto Messi e Neymar não mantêm relações de amizade e parceria fora de campo com Mbappé, o francês não está sozinho no vestiário do Paris Saint-Germain. O jornal avança que Sergio Ramos e Verrati são os jogadores mais próximos do camisa 7.

SAÍDA DE MBAPPÉO ponto alto da semana do Paris Saint-Germain foi a repercussão de uma possível saída de Mbappé. O astro francês estaria se sentindo traído pelos dirigentes do clube em relação às promessas feitas pela renovação e, por isso, estuda deixar a equipe já em janeiro de 2023, dois anos antes do fim de seu novo contrato, na janela de transferências de inverno europeia.

Dentre as promessas – não cumpridas – que foram oferecidas pelo clube ao jogador no acordo pela renovação, estão uma série de contratações, como a de Lewandowski, a negociação de Neymar e sua posição no esquema tático da equipe.

NEGOCIAÇÃO DE NEYMARUma das promessas do projeto do Paris Saint-Germain para Mbappé era a contratação de um centroavante para atuar ao seu lado. Esse seria o Lewandowski. E, com a chegada do novo camisa 9, Neymar seria negociado para não ter que dividir a posição com o atacante francês.

O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, e o então recém-chegado diretor esportivo, Luis Campos, trabalharam para a saída do brasileiro – o que não aconteceu. O jornal ‘Le Parisien’ noticiou que o camisa 10 foi oferecido ao Manchester City, que recusou a transferência.

Fonte: Lance