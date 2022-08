Mbappé surpreende e pede a saída de astro do PSG: “Ele agora quer aprender com o Messi”

Parece mesmo que a relação de Mbappé e Neymar foi por água a baixo. De grandes amigos em suas chegadas ao PSG, os craques não se falam na mesma língua, e isso pode sobrar para Neymar, camisa 10 do clube francês e que vive grande temporada.

Neste sábado, o PSG passeou em campo. O time de Paris não tomou conhecimento do adversário e venceu os visantes por 5 a 2. Neymar foi o grande nome do jogo, com dois gols anotados. Mas foi Mbappé que chamou a atenção de todos.

A primeira polêmica foi no penal, em qual o francês acabou perdendo. Depois, Mbappé, em um lance de ataque do clube francês, acabou desistindo de jogar, uma vez que acabou não recebendo o passe de Vitinha, que prosseguiu no lance com outro jogador do PSG.

Dito isso, depois do jogo, Neymar tratou de colocar panos quentes na relação, ao curtir algumas postagens que vão contra o camisa 7 de Paris. Após isso, jornais e fontes levantaram ainda mais rumores sobre a relação dos craques e, segundo o portal ‘Get French Football News‘, Mbappé quer a saída de Neymar do clube, uma vez que aprendeu o suficiente com o camisa 10 e deseja viver novas experiências.