Mbappé quebra o silêncio, fala sobre relacionamento com Neymar e agita a web

Pela primeira vez depois de toda polêmica, o astro Mbappé veio à público e falou sobre seu relacionamento conturbado com o brasileiro Neymar, principal nome do PSG na atual temporada do futebol europeu. O francês faz questão de mostrar, acima de tudo, que a relação com o craque brasileiro é baseada em respeito.

Mbappé concedeu entrevista nesta segunda-feira (5), e falou sobre diversos temas, entre eles, Neymar, que já foi seu grande amigo mas que, hoje, as coisas não estão mais nesse caminho. O francês também ‘definiu’ quem será o cobrador de pênaltis do PSG na temporada.

“Eu e Neymar temos uma relação baseada no respeito. Às vezes é mais fria, outras mais intensa. Às vezes somos os melhores amigos do mundo, outras nos falamos menos. Quando se tem 2 jogadores de caráter forte assim, a vida não é tão linear”, disse Mbappé.

A primeira polêmica entre os jogadores aconteceu há algumas semanas, quando o camisa 7 assumiu a responsabilidade de bater os pênaltis do PSG, algo que, até então, era de Neymar. Sobre isso, o jogador também abriu o jogo.