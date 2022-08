Mbappé esquece de Neymar e Messi e cita os 3 melhores jogadores do mundo?

Considerado um dos melhores jogadores do mundo, o francês Mbappé, astro do momento do PSG, não ficou em cima do muro ao citar, em sua opinião, os 3 melhores jogadores da atualidade do futebol europeu. Mbappé que, diferente de Neymar e Messi, se faz presente entre os 30 melhores do mundo pela Bola de Ouro.

Nesta sexta-feira, a France Football divulgou a lista final dos 30 nomes que irão concorrer ao prêmio de melhor do mundo. A grata surpresa ficou com Messi, fora da lista dos melhores pela primeira vez desde o ano de 2005. O brasileiro Neymar também não se faz presente.

Diante da lista, Mbappé foi perguntado quais seriam, no momento, os três melhores jogadores do mundo. Benzema, seu parceiro de seleção, foi citado pelo jogador. O centroavante do Real Madrid que é o grande favorito para vencer a competição, uma vez que foi o grande campeão da Champions League com o clube de La Liga.

Por fim, Mbappé citou o futebol de Mané, que fez uma grande temporada com o Liverpool, mas que hoje defende as cores do Bayern de Munique e, de quebra, se escolheu entre os 3 melhores jogadores da atualidade do futebol.

“Benzema, Mané e eu”, disse Mbappé, sobre os melhores jogadores do mundo.

Mbappé

Mbappé espera fazer sua estreia de forma oficial na temporada na próxima rodada da Ligue 1. O PSG, franco favorito, encara o Montpellier, neste sábado (13).