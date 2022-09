Mbappé é descartado por técnico de gigante europeu: “Mbappé? De novo com isso?”

Mbappé pode estar de saída do PSG em 2023. Apesar de ter renovado com o clube da Ligue 1 por mais três anos, a mídia francesa fez grandes revelações sobre, de fato, o contrato assinado com o clube de Paris e colocou panos quentes no futuro do craque.

Segundo o jornal ‘L’ equipe’, Mbappé renovou seu contrato por mais dois anos com a oportunidade de renovação por mais uma temporada, fato que faz o PSG temer os interessados no jogador, uma vez que ele poderá assinar um acordo livre em 2024, obrigando o clube a vendê-lo em 2023 para não perder seu futebol a custo zero.

Ancelotti, treinador do Real Madrid, diante do vazamento do novo contrato de Mbappé, abriu o jogo sobre o jogador e explicou que, neste momento, o Real Madrid está feliz com seus jogadores, citando os nomes dos brasileiros Rodrygo e Vini Jr.

“Mbappé? De novo com isso? (Risos). Estamos encantados com nossos jogadores, muito felizes com Vinícius e Rodrygo e não estamos pensando em mais ninguém”, disse Carlo Ancelotti.

No começo da temporada, o Real Madrid era um forte interessado em Mbappé, mas acabou perdendo a disputa com o PSG e, assim, ficando sem o jogador. O Liverpool também era um interessado, apesar de nunca ter avançado.