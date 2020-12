Mayweather diz que não nocauteou McGregor antes porque não quis e explica motivo

Um dos grandes boxeadores da história, Floyd Mayweather revelou detalhes da última luta de sua carreira até aqui, contra a estrela do UFC Conor McGregor, em 2017.

O combate deu a Mayweather o cartel perfeito de 50 vitórias e nenhuma derrota na carreira.

Em entrevista ao programa “Drink Champs” para a Revolt TV, o norte-americano revelou que poderia ter nocauteado o irlandês mais cedo na luta. Ele acabou fazendo isso apenas no décimo assalto.

“Eu levei a luta a sério, mas queria me divertir um pouco na luta e entreter as pessoas. Você tem que dar um espetáculo para as pessoas”, disse Mayweather.

“Se quisesse ter deixá-lo no chão, eu poderia ter feito. Mas o melhor foi isso, se tivesse o nocauteado cedo, provavelmente não poderia ter uma revanche”, completou.

Fonte: espn