MATUPÍ – TOLERÂNCIA ZERO AO COVID-19 PROVOCA DESINFECÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal Manicoré (PMM), através da Secretaria Municipal de Saúde(SEMSA), realizou na última sexta-feira (12), a desinfecção na Praça Municipal, “Irineu da Silva”, em Santo Antônio de Matupi.

O trabalho de desinfecção, está sendo realizado, nos locais públicos de Santo Antônio de Matupi, visando o combate ao Coronavírus, que nas últimas semanas, apresentou um crescimento significativo, no Distrito.

Diante dessa quadro crescente, e com pandemia de casos se espalhando pelo interior do estado, Matupí já tem dezenas de pessoas contaminadas na Vila, o Prefeito Lúcio Flavio juntamente com seu vice Paulo Sérgio, reforçaram o gerenciamento da UBS em Matupí. Diversas medidas ja foram tomadas para conter o avanço do COVID-19, utilizando protocolos coordenados com FVS/AM o que deve apresentar uma queda nos próximos dias.

“Não só a praça, mas outros órgãos públicos, já foram desinfectados, e com o passar dos dias, iremos avançar ainda mais. Não podemos relaxar nesse momento. Estamos em guerra, onde o nosso inimigo é invisível”. Enfatizou o gerente da UBS de Matupi, Cleomar Escandolora.

Lembrem-se: Todos contra o Coronavírus !

