Matrícula de novos alunos na rede estadual inicia nesta sexta-feira (20/01) 

O período de matrículas para novos alunos da rede pública estadual de ensino inicia nesta sexta-feira (20/01). O processo pode ser realizado de forma on-line, por meio do site www.matriculas.am.gov.br. O prazo encerra na próxima segunda (23/01).

As datas para matrículas de novos alunos dão continuidade ao “Calendário de Matrículas de 2023” iniciado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto no dia 15 de dezembro de 2022, com o processo de rematrículas automáticas dos discentes, que já estavam na rede pública. A secretaria segue o cronograma, atualmente, com pedidos de transferência dos estudantes, até hoje (19/01), além da assistência com datas exclusivas aos alunos com deficiência.

Para o ano letivo de 2023, as mais de 600 escolas da rede estadual disponibilizarão aproximadamente 175 mil vagas para novos discentes do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio. Desse total, 33.369 são para Manaus e 141.163 para o interior do Estado. Além das novas vagas ofertadas, a secretaria de Educação também conta com mais de 350 mil já matriculados.

De acordo com a Gerente de Matrículas da secretaria de Educação, Irlanda Araújo, o calendário vem sendo cumprido de maneira tranquila. As aulas do ano letivo 2023 iniciam no dia 06/02, na capital, e 07/02, nos municípios do interior.

“Temos a capacidade de atender mais de 570 mil alunos em nossas escolas, então a demanda é muito grande. Porém, já estamos caminhando para a fase final das datas programadas e tudo vem ocorrendo bem. A expectativa é de êxito para o início do ano escolar.”, destacou.

EJA

Além do ensino regular, a secretaria de Educação ofertará, para o ano de 2023, aproximadamente 48 mil vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), na capital e interior. O período de matrícula de novos alunos também será de 20 a 23/01.

Desde o ano de 2021, a estrutura da EJA no Amazonas passou por reformulação. O ano letivo, que durava 12 meses, passou a durar um semestre (seis meses). A mudança ocorreu com o objetivo de buscar ainda mais jovens e adultos que não finalizaram os estudos e os atrair de volta ao ambiente escolar.

Documentação

Os documentos necessários para a matrícula de novos alunos, são: comprovante de escolaridade original, guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou município do interior do estado), originais e cópia do histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias; certidão de nascimento; CPF e do RG do responsável pelo aluno menor de 18 anos; comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); cartão de vacinação (cópia); duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Para os alunos maiores de 18 anos, será obrigatória a apresentação de comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); cartão de vacinação (cópia); duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

