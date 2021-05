Maternidade Ana Braga recebe aparelho de raio-X digital e anuncia retorno do serviço de Planejamento Familiar

Unidade, que é referência no estado para grávidas infectadas pelo coronavírus, completou 17 anos nesta segunda-feira (10/05)

A Maternidade Ana Braga, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) localizada na zona leste de Manaus, anunciou, nesta segunda-feira (10/05), o retorno do serviço de Planejamento Familiar, que auxilia no controle da natalidade por meio da utilização de métodos contraceptivos como o DIU (Dispositivo Intrauterino). Os 17 anos da maternidade, completados nesta segunda-feira, também foram celebrados com a aquisição de um novo aparelho de raio-X digital, que vai possibilitar atendimentos mais ágeis e de maior qualidade à população.

“Nós estamos dando prosseguimento à modernização do parque de imagens da rede de saúde do Estado do Amazonas, tanto no interior quanto na capital. Este raio-X digital é o oitavo que a gente instala aqui em Manaus, que vai proporcionar agilidade, qualidade da imagem e, principalmente, o melhor atendimento aos pacientes aqui da Ana Braga”, destacou o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

“A nossa gestão encontrou a maternidade com condições muito precárias, tanto a parte física quanto da parte dos equipamentos, e também dos fluxos de atendimento”, acrescentou o titular da SES-AM, ao ressaltar que o equipamento para raio-X anterior não era trocado há mais de 20 anos.

Durante a solenidade comemorativa aos 17 anos da unidade, a diretora da maternidade, Rose Lobo, também anunciou o retorno do setor de Planejamento Familiar, que precisou ser desativado devido à pandemia de Covid-19.

Nós estamos localizados na zona leste, uma área populacional. Hoje nós estamos retomando com a colocação de DIU, temos uma demanda reprimida de 200 mulheres aguardando para que esse procedimento seja feito. Será de grande relevância, acolhendo as demandas que o governador Wilson Lima nos passa, sobre a natalidade e o controle das famílias”, observou Rose Lobo.

Solenidade e homenagens – Em celebração ao aniversário da unidade, respeitando todos os protocolos de distanciamento social, uso de máscaras e de álcool gel, uma solenidade reuniu autoridades e servidores da Maternidade Ana Braga, no auditório da unidade.

Entre as homenageadas estava a secretária executiva Kathelen Santos, do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). “O Fundo de Promoção Social tem trabalhado, com determinação da primeira-dama Taiana Lima, para que as nossas maternidades, os Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) tenham uma atenção especial nessa gestão. Nós estamos juntos com a Secretaria de Saúde na revitalização do Caic, para atender a população dessa região”, ressaltou Kathelen Santos.

Além dos secretários Marcellus Campêlo e Kathelen Santos, e da diretora Rose Lobo, participaram da cerimônia o deputado estadual Doutor Gomes e o deputado federal Marcelo Ramos, que anunciou destinação de emenda parlamentar para a Maternidade Ana Braga.

O recurso de R$ 500 mil deve ser aplicado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal; e para o Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar (CPNI), que viabiliza o parto humanizado.

Atendimento – De janeiro até agora, a Maternidade Ana Braga registrou 290 internações, 8.900 prontos atendimentos, 1.400 cesáreas, 1.200 partos normais e, neste mês, deve fechar em 700 partos.

O secretário de Saúde destacou, ainda, que o Governo do Amazonas trabalha para reorganizar a maternidade desde o ano passado, e que um projeto de revitalização está sendo desenvolvido.

“É a terceira maior maternidade do Brasil em número de atendimentos. É um orgulho para nós aqui no Amazonas e certamente, após a revitalização que nós estamos projetando, poderá oferecer muito mais atendimentos. Quando foi criada, a maternidade tinha 94 leitos, e hoje tem mais de 250 leitos disponíveis aqui para o estado do Amazonas”, frisou Campêlo.

Nas primeiras horas da manhã deste domingo (09/05), Dia das Mães, a paciente Glaudiceia Santos tornou-se mãe da pequena Ana Gabriele, a caçula e única menina entre quatro filhos.

“Fui muito bem atendida pelo médico, a equipe de enfermeiros também, o meu parto foi um sucesso, graças a Deus. Eu pedi tanto a Deus que ela nascesse no Dia das Mães, uma data especial, e Deus fez como eu pedi. Agradeço muito a toda a equipe da Ana Braga, ganhei um presente da diretora e também ganhei um presente de Deus, minha filha Ana Gabriele”, disse Glaudiceia, emocionada.

FOTOS: Breno Brandão/FPS