MASTER DO FLAMENGO VENCE HUMAITÁ POR 2 A 1

Em um dia pra entrar na história de nosso futebol local, a equipe master do glorioso Flamengo do Rio de Janeiro venceu o selecionado master humaitaense pelo placar de 2 a 1.

O primeiro gol do time rubro negro aconteceu após o atacante Jean ter sido derrubado dentro da grande área ainda no primeiro tempo. O pênalti marcado pelo Juiz da partida foi batido pelo craque Beto. O selecionado master de Humaita estava muito bem na partida, porém em uma falha boba acabou cedendo um pênalti que acabou mudando o rumo da partida.

Na segunda etapa a equipe rubro negra voltou melhor dominando amplamente o meio de campo de nossa selecionado que acabou sofrendo outro gol, desta vez marcado pelo homem do jogo, o atacante Jean do Flamengo que deu um drible bonito em nosso zagueiro batendo forte no canto direito de goleiro humaitaense que mesmo tentando chegar a tempo na bola não conseguiu impedir o gol, fazendo com que a equipe carioca chegasse ao placar de 2 a 0. Com o resultado negativo p selecionado humaitaense pressionou o master rubro negro que acabou cometendo pênalti no atacante do time de Humaitá. O pênalti foi cobrado pelo craque humaitaense João Leite que, com categoria colocou a bola no ângulo esquerdo do goleiro rubro negro diminuindo o placar para 2 a 1.

Com tranquilidade o time rubro negro conseguiu envolver o selecionado humaitaense que não encontrou forças para recuperar o placar adverso, sendo derrotado pelo master rubro negro.

No final do jogo todos os atletas se abraçaram e comemoraram o resultado positivo em que o mais importante que era a alegria da galera tivesse sido um sucesso. Os craques rubro negros bastante simpáticos bateram fotos, deram autógrafos aos torcedores que pareciam satisfeitos em ver tantos craques bem de perto.

Texto: Chaguinha

*ACRITICA DE HUMAITÁ*