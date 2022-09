Marinha do Brasil recebe novo submarino Riachuelo

A Marinha do Brasil recebeu nesta quinta-feira (1º), em Itaguaí (RJ) o Riachuelo (S40), o primeiro de uma classe de quatro submarinos de propulsão diesel-elétrica do projeto S-BR, produzidos no Brasil com a assistência técnica de franceses da empresa Naval Group.

O Riachuelo tem comprimento total de 70,62 metros, diâmetro de casco de 6,2 metros, deslocamento na superfície de 1.740 toneladas e deslocamento em imersão de 1.900 toneladas. Tem seis tubos lançadores de armas, com capacidade para lançamento de torpedos eletroacústicos pesados, mísseis táticos do tipo submarino-superfície e minas de fundo.

Os submarinos da classe Riachuelo são derivados do projeto Scorpène, desenvolvido pela companhia francesa no final dos anos 1990 e atualmente em serviço nas marinhas do Chile, Malásia e Índia. Do mesmo projeto vai surgir também o Álvaro Alberto, o primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear.