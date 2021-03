Marília Mendonça revela acidente com chapinha: ”Me queimei em três lugares”

A cantora ficou com marcas de queimadura na bochecha, pescoço e mandíbula

Marília Mendonça passou por um susto e, nesta sexta-feira (18), decidiu mostrar o resultado do seu pequeno acidente doméstico. Acontece que a loira foi alisar seus cabelos com uma chapinha e, sem querer, acabou queimando seu rosto.

A cantora usou o Stories do seu Instagram para explicar os machucados do rosto. Na imagem, a cantora indicou com círculos as três partes onde a chapinha encostou, deixando uma pequena queimadura.

As três cicatrizes aparecem na bochecha, mandíbula e pescoço da sertaneja, de 25 anos.

“E eu que me queimei em três lugares passando chapinha?”, escreveu a mamãe de Léo, de 1 aninho.

Marília Mendonça deu o que falar após surgir com o visual renovado no Instagram. A cantora aproveitou a chegada do final de semana para compartilhar um vídeo em que mostra o antes e depois das madeixas. Dessa vez, ela decidiu clarear ainda mais os fios, atingindo uma coloração platinada.

Marília, que usa megahair há seis anos, ainda utilizou a ida ao salão de beleza para tratar os cabelos e caprichar na maquiagem. Mesmo vestindo as mesmas roupas, a transformação no visual foi impressionante.

Na legenda da publicação, Marília agradeceu os profissionais responsáveis por sua mudança e completou: “Gatíssima, cabeluda e loira again [de novo]”, escreveu.

Já nos comentários, muitos famosos marcaram presença para admirar a beleza da sertaneja. “Meu Deus do céu, que linda!”, disse Thaeme. “Muito linda!”, elogiou Sabrina Sato. O namorado, Murilo Huff, não poderia ficar de fora: “Que gata!”.