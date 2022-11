Manifestante invade gramado em Portugal x Uruguai com bandeira LGBTQIA+

Um homem invadiu o gramado do Lusail Stadium, nesta segunda-feira, durante a partida entre Portugal e Uruguai, com uma bandeira nas cores do arco-íris. Em apoio ao movimento LGBTQIA+, o manifestante protestou no início do segundo tempo e foi contido pelos seguranças do estádio segundos depois.

Além da bandeira LGBTQIA+, o homem também usava uma camisa com algumas mensagens de protesto. A parte da frente da roupa trazia o pedido: ‘salve a Ucrânia’, que faz alusão à guerra ocorrida desde o início do ano no leste europeu, com a Rússia.

Homem invadiu gramado em Portugal x Uruguai (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Já na parte de trás da camisa estava escrita a mensagem: ‘respeito pelas mulheres iranianas’. No Irã, as mulheres não podem frequentar estádios de futebol.

Desde o início da Copa do Mundo, as manifestações contra a homofobia têm sido frequentes. No país-sede do Mundial, a relação homossexual é considerada crime. Jogadores como Manuel Neuer, da Alemanha, e Harry Kane, da Inglaterra, tentaram usar a braçadeira com as cores do arco-íris, mas foram impedidos.

