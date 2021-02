MANICORÉ – SAÚDE NA ZONAS RURAL VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 CHEGOU EM ÁGUA AZUL E LAGO DO CAPANÃ GRAND

As vacinas de proteção ao COVID-19 já estão chegando no interior de Manicoré. A prefeitura municipal através da SEMSA e Centro Vigilância em Saúde, realizaram neste sábado (13/02), a vacinação dos idosos com idade a partir de 70 anos, atendendo as comunidades de Água Azul e Lago do Capanã Grande.

Participaram desta ação o secretário executivo da SEMSA Ricardo Rego, que representou o gestor municipal, além das equipes de vacinadores, estiveram presentes também os vereadores, Adriano Colares, Pai Gil e Adrienne Cidade, fiscalizando e acompanhando a vacinação nos locais. Foram vacinados, 40 idosos, nesta primeira visita, seguindo os protocolos de escala em idade para a zona rural de Manicoré.

