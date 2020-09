Manicoré é beneficiado em R$ 1 milhão pelo Governo do AM

A entrega oficial de equipamentos e implementos agrícolas aconteceu nesta quinta-feira (17), às 10h, pelo governador do estado do Amazonas Wilson Lima, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), para sete Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do município de Manicoré. Avaliado em R$1 milhão, os materiais foram entregues no Centro Juvenil Salesiano – Isma, localizado na Av. Eduardo Ribeiro, 938, Centro de Manaus.

As organizações beneficiadas foram Associação Pestalozzi de Manicoré, Comunidade Salesiana de Manicoré – Isma, Associação dos Moradores Agroextrativistas da Comunidade de Terra Preta e São José do Lago do Atininga (AMASJOTP), Cooperativa dos Agricultores Sustentáveis de Manicoré (Coopasman), Cooperativa dos Produtores Agropecuários e Extrativistas dos Recursos Naturais do Município de Manicoré (Coopema), Associação dos Moradores e Agricultores da Comunidade de Urucury, e Associação de Produtores Familiares Agroextrativista da Comunidade do Estirão (Aproface).

Equipamentos

Entre eles estão trator agrícola, caminhão, grade aradora, tanques para produção de pescado e toda a aparelhagem para a implantação de viveiros escavados para a piscicultura. Além de bens e materiais permanentes para o setor social, incluindo um veículo tipo picape, móveis de escritório, eletroeletrônicos e condicionadores de ar.

Benefícios

foram beneficiadas mais de 3,7 mil pessoas, por meio do incentivo FPS, Os equipamentos, bens e materiais de consumo irão ajudar a modernizar a atividade dos cooperados e associados, melhorando a prestação serviços e as práticas de cultivo e manejo.

Parceria

O FPS entregou 16 cadeiras posturais e condicionadores de ar, além de 500 cestas básicas, provenientes de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e o Fundo. A ação articulada tem como objetivo garantir a segurança alimentar e prevenir a disseminação da Covid-19.

Fomento

A Associação Bruno Eduardo Costa e a Diocese de Humaitá – Paróquia Nossa Senhora das Dores desenvolvem atividades na inclusão social e produtivas, são as duas assinaturas que fizeram a assinatura do Termo de Fomento do edital do setor social n° 001/2019.

FPS

por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o governo do estado, seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

Por André Meirelles

Foto: Divulgação