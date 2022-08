Manchester United não para em Antony e quer estrela da Premier League para reforçar o seu ataque

Apesar da grande vitória conquistada sobre o Liverpool, o Manchester United ainda passa uma grande desconfiança aos seus torcedores. Isso porque, antes da partida contra os Reds, a equipe havia perdido as duas partidas que disputou na Premier League, tendo inclusive, sofrido uma goleada contra o modesto Brentford.

E, visando acabar com essa desconfiança, a equipe vem investindo pesado na contratação de novos jogadores, tendo até o momento, acertado as chegadas de Lisandro Martínez, Casemiro, Eriksen e Malacia.

Quem também está próximo de reforçar o clube é o brasileiro Antony, que após pressionar o Ajax por uma transferência, vem encaminhando sua ida para os Red Devils, Todavia, o brasileiro não deve chegar sozinho ao Old Trafford.

United prepara investida por Saint-Maximin

Isso porque, de acordo com o Media Foot, o Manchester United tem interesse na contratação do atacante Allan Saint-Maximin, que atualmente é um dos principais jogadores do Newcastle e da Premier League.

O time inclusive, já vem fazendo consultas a respeito do atleta, visando obter informações referentes ao valor da aquisição e aos vencimentos salariais do atacante. Todavia, até o presente momento, não existe nenhum tipo de proposta por parte do clube de Manchester, que ainda considera outras opções para a posição.