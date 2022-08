Manchester United busca meia do Chelsea após fracassar com atacante

O técnico Erik ten Hag tem interesse na contratação do meia Hakim Ziyech pelo Manchester United, segundo o “Manchester Evening News”. O atleta trabalhou com o marroquino no Ajax e o vê como boa alternativa já que Antony se tornou um desejo distante.

O atleta de 29 anos tem contrato com os Blues até 2025, mas não vem sendo um dos protagonistas desde que chegou na Inglaterra. Na estreia da equipe de Thomas Tuchel na Premier League, o meia nem participou do jogo.

Com dificuldades na janela de transferências, o portal de Manchester também revelou que os Red Devils buscaram a contratação de Timo Werner. No entanto, o clube fracassou e o atacante alemão deixou o Chelsea e retornou para o RB Leipzig.

Além do alemão, Benjamin Sesko, do RB Salzburg, também assinou contrato com o RB Leipzig para 2023 semanas após a diretoria do Manchester United ter se encontrado com o entorno do jovem de 19 anos. Restando menos de 20 dias para o fim da janela, os Diabos Vermelhos lutam para incrementar o plantel.