Manaus terá dois dias de festas de réveillon; Simone e Aline Barros são atrações confirmadas

Além da tradicional comemoração do dia 31, neste ano, Manaus irá realizar uma celebração gospel no dia 30 de dezembro no anfiteatro da Ponta Negra. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou, nesta quarta-feira (9), parte da line-up oficial dos dois dias de festas do réveillon ‘Virada Sustentável 2023’.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a festa de réveillon de Manaus levará em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), voltados à sustentabilidade, além de contar em sua programação com apresentações de artistas nacionais e regionais.

No dia 30 de dezembro, a cantora Aline Barros será a atração nacional do réveillon gospel. A lista completa dos artistas que farão show nesse dia será revelada por meio das redes sociais da Prefeitura de Manaus.

Já a programação da ‘Virada Sustentável 2023’ vai contar com artistas locais e nacionais de segmentos como o reggae, forró, sertanejo, alternativo, dentre outros.

A tradicional festa da noite do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro terá apresentações da cantora Simone Mendes, que fazia dupla com a sua irmã Simaria, e os cantores locais George Japa, Uendel Pinheiro e Guto Lima.

As escolas de samba Mocidade Independente de Aparecida, Reino Unido da Liberdade e A Grande Família também farão parte da line-up. Serão mais de 10 horas de shows, conforme a Manauscult.

Fonte: g1