Manaus FC anuncia empréstimo do atacante Mateus Oliveira ao XV de Piracicaba

Vice-artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro com 8 gols, centroavante irá disputar a Copa Paulista pelo time de Piracicaba

Fotos: Janailton Falcão

Após renovar com o atacante Mateus Oliveira, o Manaus FC anunciou o empréstimo do atleta ao XV de Piracicaba para a disputa da Copa Paulista, competição que reúne times tradicionais de São Paulo e dá ao campeão e ao vice uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro em 2020 – quem levantar a taça escolhe qual torneio disputar. O centroavante terminou a temporada em alta e foi vice-artilheiro da Quarta Divisão, com oito gols.

“Espero ajudar meus novos companheiros em busca desse título. É uma oportunidade boa para minha carreira, depois de um bom ano com a camisa do Manaus. Todo jogador quer estar atuando e acredito que todo mundo ganha com esse empréstimo. Sei que é uma competição difícil, com várias equipes de qualidade, mas vou com o objetivo de fazer gols e colaborar com a equipe dentro de campo”, disse o jogador.

Ontem (24), o XV sacramentou sua passagem para a segunda fase da competição como líder do grupo 2 ao bater o Noroeste por 2 a 1, em casa. Agora na chave 6, os adversários do Nhô Quim serão Água Santa, Nacional e Mirassol. De acordo com o presidente do tricampeão amazonense, Giovanni Silva, o empréstimo servirá para manter Mateus em atividade e, quem sabe, valorizar ainda mais o atleta. Ele se apresenta ao time de Piracicaba na terça-feira (27).

“A Copa Paulista é um torneio que envolve equipes tradicionais de São Paulo, todos em busca do título para garantir um calendário melhor para 2020. Acreditamos muito na capacidade do Mateus e temos certeza de que ele ajudará o XV em busca desse título que eles tanto almejam. Além de ser bom para eles, também é para nós, que ficaremos observando e na torcida por um desempenho do nosso jogador”, disse o dirigente.

O camisa 99 do Gavião do Norte nesta temporada foi o primeiro jogador a renovar com o clube para 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, e o atacante Vitinho já estão garantidos para a próxima temporada. A diretoria do Gavião do Norte segue trabalhando para manter parte do elenco que conquistou o tricampeonato amazonense e o acesso à Série D.