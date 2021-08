Manaus e Região Metropolitana terão gás do Campo de Azulão, anuncia Wilson Lima

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (12/08), que a produção de gás natural do Campo de Azulão, em Silves (a 204 quilômetros de Manaus), será ampliada e chegará a Manaus e Região Metropolitana, aumentando a oferta do combustível para uso veicular e industrial, inicialmente. O anúncio foi feito durante evento que marcou o início das obras de reforma e modernização da rodovia AM-010, que vai facilitar o escoamento da produção do gás natural e fomentar a atividade econômica no estado.

“A empresa Eneva, com a aquisição de novos blocos (de exploração de gás), descobriu o triplo do que ela imaginava que poderia ter de gás aqui na bacia do Amazonas. Portanto, nós teremos gás excedente, e esse gás vai ficar aqui no estado do Amazonas. A gente vai poder desenvolver o polo cerâmico, vai poder colocar ônibus a gás, ampliar a frota de veículos adaptados a gás”, disse Wilson Lima, ao também ressaltar que o gás é fonte de energia limpa e mais barata.

O governador destacou que a reforma e modernização da rodovia estadual da AM-010 vai ser fundamental para o escoamento da produção do gás natural do Campo de Azulão, que é operado pela Eneva.

“Há 40 anos que não se via uma intervenção (na rodovia) tão significativa. Essa é uma obra que nós estamos usando para transformar a AM-010 em um corredor de atividades econômicas. Nós temos lá em Itacoatiara um rio que permite a navegação de grandes embarcações, e temos lá em Silves a operação da Eneva, com a abertura do mercado de gás, que nós fizemos”, disse Wilson Lima.

Segundo o governador, a Eneva informou que começará a transportar, no próximo dia 30 de agosto, o gás natural de Silves para a usina termoelétrica de Jaguatirica, em Roraima. O transporte será feito em parte pela AM-010.

“Lá do Campo de Azulão sairão, por dia, 20 carretas com gás, e outras 20 estarão voltando. Só aí será um movimento de 40 carretas por dia. Então, a gente precisa de um pavimento consistente, de um serviço bem feito, para que a gente não perca esse serviço em poucos dias”, disse, ao destacar a qualidade dos trabalhos que serão realizados na AM-010.

Obra na AM-010 – O investimento na reforma e modernização da AM-010 é de mais de R$ 366 milhões, dos quais R$ 220 milhões são oriundos de uma emenda do senador Omar Aziz, e R$ 146 milhões do Governo do Estado. As obras contemplam 250,4 quilômetros e vão gerar 10 mil empregos.

Os serviços incluem a construção de um novo pavimento, implantação de acostamentos e novas sinalizações horizontal e vertical. A pista da rodovia será alargada e passará a ter 11 metros de largura. Serão construídos acostamentos de 1,5m de largura ao longo de toda extensão da obra, além de terceiras faixas em 27 pontos críticos de ultrapassagem.

FOTOS: Diego Peres/Secom