Os municípios de Presidente Figueiredo, Manacapuru e Humaitá tiveram projetos AGROINDUSTRIAIS aprovados na reunião de ontem no CODAM (Conselho de Desenvolvimento do Amazonas) no valor de R$ 80 milhões.

Envolve as cadeias do pescado, derivados e leite e da carne.

Uma boa notícia para o INTERIOR, para o setor primário.

